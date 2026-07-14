Participe op bezoek bij Voedselbos Kudelstaart

Kudelstaart – Op vrijdagmorgen werd Voedselbos Kudelstaart vereerd met een leuk bezoek. Iedere tweede vrijdag van de maand organiseert Participe Amstelland ‘ Ontmoet op de Hoek’ in Café op de Hoek in Kudelstaart. Een gezellig samenkomen voor een praatje, een spelletje, een excursie of een leuke activiteit. Dit keer stond een bezoekje aan het Voedselbos op het programma. Tien dames vertrokken na een kopje koffie of thee richting het Corry Vonkpad, op de fiets of met de benenwagen. Een mooi tochtje door de groene Kudelstaartse dreven. Ze werden letterlijk en figuurlijk warm ontvangen, want de thermometer wees ruim boven de twintig graden aan en Voedselbos Kudelstaart is altijd blij met elke vorm van belangstelling.

Een uitgebreide rondleiding volgde, met uitleg over de permacultuur, het ecosysteem waarmee het Voedselbos is opgezet, met als uitgangspunt gewassen die elkaar versterken zonder bemesting of bestrijding. Kortom alles biologisch. De dames maakten kennis met de bospinda, de aardpeer en de fazantenbes. Maar ook met de eerste pompoenen in opkomst en de courgettes klaar om te oogsten. “Ik dacht dat je hier groente kon kopen”, zei een van de dames. Zo werkt het niet helemaal. De oogst van de dag -en dat kan per seizoen verschillend zijn- wordt op de kar aan het hek gelegd, bedoeld om mee te nemen, maar het Voedselbos ontvangt daar graag een donatie voor. Tijdens de rondleiding maakten twee vrijwilligers een lekker hapje klaar om te proeven. Een bloem van de Oost-Indische kers, gevuld met een smeuïge kaascrème en gedecoreerd met een blauw bloempje komkommerkruid. De dames lieten het zich heerlijk smaken en waren vol lof over dit culinaire hapje.

Meedenkers en meedoeners

Ter afsluiting nog een leuk gesprek met Kim van Zijverden, activiteitencoördinator en initiatiefnemer van dit uitje. Ook zij is vol bewondering over de activiteiten die in het Voedselbos plaatsvinden en de inzet van de vrijwilligers. “Er waren verschillende mensen die het jammer vonden dat ze dit bezoek hebben gemist”, zei ze. Dikke kans dat er nog een keer een herhaling komt. Ze beloofde ook te lobbyen voor vrijwilligers. Heel fijn, want het Voedselbos kan nog best wat meedenkers en meedoeners gebruiken. Hopelijk wordt dit bezoek het begin van een mooie samenwerking met Participe.

Foto: Ria Scheewe