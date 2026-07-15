Donatie voor fietsenproject Buurderij van Dam

De Ronde Venen – Buurderij van Dam aan de Burgemeester Padmosweg in Wilnis heeft een donatie van 822,00 euro in ontvangst mogen nemen van Toer Trimclub de Merel uit Vinkeveen. Deze donatie is bijeengebracht door De Merel-leden en hun familie tijdens de TTC de Merel Familiedag van 28 juni. Bij de verloting waren mooie prijzen te winnen en dat werd een groot succes met een fantastische opbrengst.

De dag werd gekenmerkt door prachtig weer met prettige temperaturen. De startschoten werden gelost door burgemeester Rosan Kocken van gemeente De Ronde Venen. Er waren ritten van 40, 50 en 75 km door het Groene Hart. Voor de familieleden en oud-Merelleden was er een fietstocht van 28 km. Na afloop was er een gezellig samenzijn.

TTC De Merel-voorzitter Andre Kroeze en Peter Meijer, die de organisatie van deze familiedag ter hand hadden genomen, overhandigden de cheque aan de vertegenwoordigers van Buurderij van Dam, die de gift in dankbaarheid in ontvangst hebben genomen. Ook een Oldtimer racefiets, nieuwe airfryer en friteuse werden gedoneerd.

Meer info over deze stichting op www.buurderijvandam.nl.

Op de foto: TTC De Merel-voorzitter Andre Kroeze en Peter Meijeroverhandigden de cheque aan de vertegenwoordigers van Buurderij van Dam. Foto: aangeleverd.