Gezellig zomerkamp welpen Scouting Tiflo

Aalsmeer – De Welpen van Scouting Tiflo hebben vorige week een heel gezellig zomerkamp gehad in Baarn! Tijdens deze week gingen zij samen op een avontuurlijke missie om Ridder Reinout te helpen de vier magische stenen terug te vinden en zo de draak Drako te bevrijden. Door verschillende uitdagende spellen en opdrachten lieten de welpen zien dat zij echte ridders waren en wisten zij uiteindelijk het koninkrijk te redden van de slechte Ridder Zwarnas.

Naast het themaverhaal was er volop tijd voor andere leuke activiteiten. Ze hebben samen spelletjes gespeeld, zelf gekookt, een ijsje gehaald, gezwommen en heerlijk gespeeld in de bossen rondom de blokhut. De groep kijkt terug op een fantastische week waarin de welpen hebben genoten van een mooie combinatie van spanning, gezelligheid en onvergetelijke herinneringen.

Foto: De welpen en begeleiders van Scouting Tiflo (aangeleverd).