Vakantie Bijbel Week in Vinkeveen en Wilnis

De Ronde Venen – Volgende week staan de Vakantie Bijbel Week (VBW) tenten in Vinkeveen en Wilnis weer klaar. Het thema dit jaar is wereldwonder.

Voor kinderen, tieners én volwassenen is een leuk en afwisselend programma samengesteld. Voor de basisschoolkinderen tot en met groep 8 is er elke dag een Bijbelverhaal, er wordt gezongen, geknutseld, gesport, er is kindertheater en er wordt gezamenlijk gegeten in de tent. Voor tieners is er een apart en uitdagend programma in de avonden. Zelfs voor volwassenen zijn er verschillende leuke activiteiten in de tenten te beleven.

De tent in Vinkeveen staat op het schoolplein van De Schakel, de eerste dag is dinsdag 21 juli. De tent in Wilnis in het Speelwoud (naast de brandweerkazerne), dit programma start woensdag 22 juli. Het volledige programma is te vinden op de websites www.hervormdvinkeveen.nl en www.hervormdwilnis.nl. Daar staan ook de contactgegevens wanneer er nog vragen zijn.

Volgende week staan de Vakantie Bijbel Week (VBW) tenten in Vinkeveen en Wilnis weer klaar. Foto: aangeleverd.