Filmmiddag Oud Aalsmeer in Historische Tuin

Aalsmeer – De film van de maand juli van Stichting Oud Aalsmeer gaat over de Verhoef boottochten door de jaren heen. De stoet met zowel kleine als grote(re) boten van de Verhoef bouwers vaart sinds 2019 jaarlijks een rondje Ringvaart en Westeinderplassen. De film brengt deze tocht over verschillende jaren in beeld en duurt ongeveer dertig minuten.

Aanstaande zondag 19 juli kan live de film bekeken worden in de veilingzaal van de Historische Tuin. De bezoekers worden als extraatje deze middag getrakteerd op nog twee films: Nieuwe Meer 100 jaar en Afbraak Rozenstraat in het Centrum in 1980. Iedereen is welkom om gezellig samen film te komen kijken en met elkaar herinneringen op te halen. Aanvang is 15.00 uur.

Oude films

Wie nog films op zolder of elders heeft liggen die interessant kunnen zijn voor andere inwoners, wordt gevraagd contact op te nemen via archief@stichtingoudaalsmeer.nl.

Foto: Jaarlijkse vaartocht Verhoef boten op de Ringvaart (aangeleverd)