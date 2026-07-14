Portefeuilleverdeling college B&W vastgesteld

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld voor de bestuursperiode de komende vier jaar, van 2026 tot 2030. Opvallende veranderingen zijn er niet, de opnieuw benoemde wethouders blijven zich vooral inzetten voor taken waar zij de afgelopen vier jaar ook zorg voor gedragen hebben.

Zo gaat wethouder Bart Kabout (CDA) zich opnieuw ontfermen over zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugd, onderwijs en sport en de projecten nieuwbouw zwembad en IKC Oosteindedriehoek. Wethouder Sybrand de Vries (D66) neemt wijkgericht werken onder zijn hoede, evenals kunst en cultuur, duurzaamheid, groen, afvalinzameling, woonbeleid en volkshuisvesting en de woningbouwprojecten De Tuinen (Spoorlaan) en Bilderdammerweg van Eigen Haard. Het takenpakket van wethouder Sven Spaargaren (VVD) gaat bestaan uit monumenten en erfgoed, economie en werkgelegenheid, financiën, recreatie en toerisme, Schipholzaken, Greenport, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en maatschappelijk vastgoed en de projecten Fort Kudelstaart, woningbouwprojecten Westeinderhage, De Tuinen (Zwarteweg en Polderzoom). De Hoeksteen en Oosteindedriehoek, Green Park Aalsmeer en de herinrichting van het Raadhuisplein en de Van Cleeffkade.

Burgemeester Gido Oude Kotte neemt opnieuw de verantwoording voor bestuur, bevolking en veiligheid (openbare orde, burgerzaken, handhaving, evenementenbeleid en waterveiligheid) en de samenwerking met Amstelveen en qua projecten voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Voor de vierde nog te benoemen (VVD) wethouder zijn eveneens taken ingedeeld, het betreffen vooral met Sven Spaargaren te delen onderwerpen. Mocht burgemeester Oude Kotte wegens omstandigheden enige tijd vervangen moeten worden dan is Sven Spaargaren eerste loco, Bart Kabout tweede loco en Sybrand de Vries derde loco.

Foto: Van links naar rechts: Burgemeester Gido Oude Kotte en de wethouders Sven Spaargaren, Sybrand de Vries en Bart Kabout (aangeleverd).