Unieke pilot OBS de Pijlstaart en VLC: ‘Met meer zelfvertrouwen naar de middelbare school’

Vinkeveen – OBS de Pijlstaart en het VeenLanden College (VLC) in Vinkeveen blikken trots terug op een unieke samenwerking. Om de overstap naar de middelbare school te verkleinen, volgden leerlingen uit groep 8 de afgelopen weken uitdagende lessen op het VLC. Tijdens de gezamenlijke evaluatie op 30 juni werd direct besloten deze succesvolle pilot volgend jaar een vervolg te geven.

Na de doorstroomtoets ontstond de wens om de achtstegroepers op een andere manier uit te dagen en te laten wennen aan het voortgezet onderwijs. Het resultaat? Een reeks inspirerende lessen wiskunde, aardrijkskunde en beeldende vorming op de middelbare schoollocatie in Vinkeveen.

Sfeer proeven en musicaldoeken schilderen

Onder leiding van VLC-docenten Bas (aardrijkskunde), Sam (wiskunde) en Sanne (beeldende vorming) maakten de leerlingen kennis met het reilen en zeilen op een middelbare school. Zo hielp Sanne de leerlingen bij het ontwerpen en schilderen van de doeken voor hun eindmusical. Groep 8-leerkracht Caroline genoot van de inzet: “De leerlingen wilden na schooltijd zelfs vrijwillig doorwerken. Dan weet je dat er echt iets is geraakt.”

Snel merkbaar

De impact van de pilot was snel merkbaar in de praktijk. Groeiend zelfvertrouwen. Waar de leerlingen de eerste dag nog verlegen achter hun leerkracht Nico aanliepen, bewogen ze zich al snel vrij en zelfverzekerd door de gangen. De VLC-docenten waren verrast door het hoge startniveau, waardoor de lesstof gaandeweg extra uitdagend kon worden gemaakt. De afwisseling tussen de basisschoolvakken en de lessen op het VLC zorgde voor extra motivatie en plezier aan het einde van het schooljaar.

Mooie overbrugging

“We zijn na een korte verkenning gewoon met elkaar aan de slag gegaan met een gezamenlijk doel: onze leerlingen een mooie overbrugging bieden”, vertelt Tom Hooghuis, directeur van OBS de Pijlstaart. “Dat dit is gelukt”, bevestigt wiskunde-docent Sam. Zij merkte tijdens de latere kennismakingsgesprekken met toekomstige brugklassers dat de leerlingen van de Pijlstaart die al aan de pilot hadden meegedaan, veel zekerder aan tafel zaten. Ze gaan met meer vertrouwen de zomer in.

Blik op 2027

Achter de schermen zorgden de leerkrachten van de Pijlstaart, Nico, Chantal en Caroline, voor de opvolging van de lessen op de basisschool, wat leidde tot een vloeiende verbinding tussen beide scholen. Onder toeziend oog van rector Henk Ligthart, teamleider Titia Hauptmeijer en directeur Tom Hooghuis is dan ook afgesproken om de samenwerking in 2027 voort te zetten. Wel wordt er gekeken naar verbeterpunten, zoals nog betere voorbereidingstijd en ruimte voor docenten om het eindresultaat van hun inspanningen te zien. Vinkeveen laat met deze pilot zien wat er mogelijk is als basisonderwijs en voortgezet onderwijs de handen ineenslaan om kinderen met plezier en nieuwsgierigheid te laten groeien.

Op de foto: Alle betrokken leerkrachten en docenten die hebben bijgedragen aan deze bijzondere pilot. Foto: aangeleverd.