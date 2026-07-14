PRO: ‘Nieuw gemeentehuis niet ten koste van betaalbare huurwoningen’

De Ronde Venen – PRO De Ronde Venen vindt het onacceptabel dat de coalitie ervoor kiest om de rekening van het nieuwe gemeentehuis deels te betalen door op de locatie van het huidige gemeentehuis en de leegkomende bibliotheeklocatie geen betaalbare huurwoningen te bouwen.

Daarmee kiest de coalitie bewust voor een hogere financiële opbrengst, terwijl veel woningzoekenden al jarenlang op een wachtlijst staan voor een betaalbare huurwoning. Raadslid Joey de Mol: “Zij krijgen straks misschien wel een nieuw gemeentehuis, maar nog altijd geen betaalbare woning. De wooncrisis raakt gewone mensen die dringend op zoek zijn naar een betaalbare woning. Zij staan vaak al jarenlang op een wachtlijst. Dan kun je niet uitleggen dat je afziet van betaalbare huurwoningen om meer geld over te houden voor een nieuw gemeentehuis.”

De Mol vervolgt: “De gemeente verwacht van ontwikkelaars dat zij zich houden aan de afspraken uit de Woonvisie. Volledig terecht. Maar dan moet de gemeente zich daar zelf ook aan houden. Je kunt niet van anderen vragen de regels te volgen en er zelf vanaf wijken zodra dat financieel beter uitkomt. Dat is meten met twee maten.”

PRO-raadslid Joey de Mol voor het gemeentehuis. Foto: aangeleverd.