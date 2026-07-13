Regio – Inwoners die dit najaar een activiteit willen organiseren tijdens Burendag kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het opbouwwerk van Stichting SAMENS. Het opbouwwerk helpt initiatiefnemers onder meer bij het uitwerken van plannen, het aanvragen van eventuele subsidies en de praktische organisatie van activiteiten.

Burendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 september en staat in het teken van ontmoeting en verbinding in de buurt. Door samen activiteiten te organiseren krijgen buurtbewoners de kans om nieuwe contacten te leggen en bestaande relaties te versterken. Dat kan op uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld met een gezamenlijke koffiebijeenkomst, een creatieve activiteit, een buurtspel of een andere laagdrempelige ontmoeting.

Volgens de organisatie dragen dergelijke initiatieven bij aan een prettige en sociale leefomgeving, waarin bewoners elkaar beter leren kennen en gemakkelijker weten te vinden. Wie een activiteit wil organiseren, kan deze aanmelden via Burendag. Voor ondersteuning of advies kunnen initiatiefnemers contact opnemen met het opbouwwerk via opbouwwerk@stichtingsamens.nl.

Burendag: ondersteuning beschikbaar voor buurtinitiatieven. Foto: aangeleverd.