Burgemeester bezoekt 65-jarig bruidspaar Stuart

De Kwakel – Burgemeester Pieter Heiliegers bracht recentelijk een feestelijk bezoek aan Freek en Tiny Stuart, die hun 65-jarig huwelijk vieren. Het echtpaar woont inmiddels 23 jaar in De Kwakel.

Zij verhuisden destijds naar De Kwakel om dichter bij hun kinderen te wonen. Een van hen woont in Uithoorn, de ander in Julianadorp. Voor Freek, geboren en getogen in Amsterdam, was de overgang naar het rustige dorpsleven even wennen. “In Amsterdam is altijd wat te doen”, vertelt hij met een glimlach. “De Kwakel is stil. Maar we voelen ons hier wel thuis, hoor.”

Van werk naar vakanties

Freek werkte jarenlang bij de PTT – zoals KPN toen nog heette – waar hij onder meer kabels aanlegde in de grond. Toen hij 57 jaar was, kon hij met de VUT. “Heerlijk”, lacht Freek. Tiny en Freek zijn samen vaak op vakantie geweest. Ook hebben ze altijd veel gefietst en gezwommen.

Ambtsketen

Tijdens het bezoek toonde het paar bijzondere interesse in de ambtsketen van de burgemeester. Er ontstond een geanimeerd gesprek over de symboliek en geschiedenis ervan. De burgemeester nam er alle tijd voor. Het paar kreeg nog een bos bloemen en een insigne cadeau. De burgervader vertelde bij zijn vertrek: “Ik houd erg van dit soort persoonlijke bezoeken. Altijd indrukwekkend om hun levensverhalen te horen. Het is hartverwarmend.”

Het bezoek van burgemeester Heiliegers aan het bruidspaar Stuart werd enorm gewaardeerd. Foto: gemeente Uithoorn.