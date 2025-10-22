Uithoorn – Afgelopen zondag presenteerde meesterpianist Hannes Minnaar in De Schutse een speciaal programma met twee sterk contrasterende delen. Voor de derde keer zat de meermaals gelauwerde, internationaal inmiddels ruimschoots doorgebroken, pianist weer op het podium van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU). Een aardig idee van de CDA-afdeling Uithoorn-De Kwakel was om een groep jubilerende leden dit concert als jubileumgeschenk aan te bieden. Tevens een door de SCAU ongetwijfeld gewaardeerde sponsoractie.

Lyriek en pianistisch vuurwerk

Voor de pauze speelde Hannes Minnaar de sonate in A groot van Franz Schubert. Een zonnig werk, met zangerige lyrische melodieën waaraan je kan horen dat Schubert een groot liedcomponist was. Maar ook met passages die de onrust in zijn componistengemoed verraden. Beide sferen werden raak getroffen door de pianist, die de vleugel prachtig liet zingen. In de zes Klavierstücke van Johannes Brahms moest Hannes Minnaar snel schakelen tussen de verschillende karakters van de korte stukken. Van een verstild intermezzo naar een brok pianistisch vuurwerk met brede akkoorden en briljant passagewerk. Dat lukte allemaal fantastisch.

Na de pauze volgde een selectie uit de 24 Preludes en Fuga’s van Sjostakovitsj, die vijftig jaar geleden overleed. Afwisselend klonken stukken uit Das Wohltemperierte Klavier van Bach. Sjostakovitsj verzette zich via zijn muziek tegen de dictatuur van Stalin. Hij liet zich daarbij inspireren door Bach. Geniale pianomuziek was het resultaat.

Ironie en cynisme, een kerstliedje of een Boogie Woogie: alles voor kwaadwillende Stalinistische oren verborgen in de meeslepend gespeelde stukken. In de volle zaal werd dan ook hartelijk en stevig geapplaudisseerd, met nog een vlot stukje Shostakovitsj als toegift.

Trio Martijn Schok komt 16 november bij de SCAU met boogiewoogie en blues.

Op de foto: Briljant pianorecital van Hannes Minnaar. Foto: aangeleverd.