Breng zelf grofvuil naar Scheidingsdepot met gratis elektrische leenbakfiets

Uithoorn – Het Scheidingsdepot van de gemeente Uithoorn beschikt over een elektrische leenbakfiets. Die maakt het gemakkelijker voor inwoners zonder auto of met minder fysieke kracht om hun grofvuil naar het depot te brengen. Wethouder Ferry Hoekstra (afval, duurzaamheid): “Met deze elektrische bakfiets verlagen we de drempel voor inwoners om hun grofvuil zelf aan te bieden bij het depot. Het is een praktische én duurzame oplossing die bijdraagt aan een schonere leefomgeving voor ons allemaal.”

Duurzaam en toegankelijk

Er was al sinds jaar en dag een gewone bakfiets te leen bij het Scheidingsdepot. Maar die is best zwaar om mee te fietsen, zeker met een volle bak. Dankzij de elektrische variant kunnen ook minder sterke inwoners hun spullen zonder moeite bij het depot afleveren. De gemeente hoopt hiermee verantwoord afvalbeheer bij haar inwoners te stimuleren en bijplaatsingen van grofvuil in de openbare ruimte te verminderen.

Meer informatie: www.uithoorn.nl/grofvuil.

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra demonstreert de elektrische leenbakfiets bij het Scheidingsdepot in Uithoorn. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.