‘Break your Bubble’ initiatief tegen polarisatie

De Kwakel/Utrecht – We leven in een tijd, waarin de samenleving steeds meer verhardt. Tegenstellingen lijken groter te worden en echte verbinding is soms ver te zoeken. Juist daarom zijn initiatieven die ons weer bij elkaar brengen van grote waarde. De geboren en getogen jonge onderneemster Jitske Koeleman uit De Kwakel heeft met haar initiatief ‘Break your Bubble’ misschien wel een hele simpele oplossing gevonden om mensen te verbinden: samen in de stoel.

Polarisatie overheerst het gesprek

De komende verkiezingen naderen, en de maatschappelijke discussies raken scherper. Thema’s als asiel-opvang, veiligheid, leefbaarheid en democratische besluitvorming worden steeds vaker beladen; minder oog voor nuance, meer tegenstellingen. We zien steeds vaker hoe polarisatie het gesprek overheerst. Ook in onze gemeente is dit duidelijk zichtbaar. Denk aan wat er 9 september bij het gemeentehuis in Uithoorn plaatsvond toen een, wat begon als vreedzaam protest tegen de geplande asielopvang, uitliep op onrust.

‘Break your Bubble’

Juist in deze tijd is het belangrijk om manieren te vinden om elkaar weer écht te ontmoeten. Een inspirerend voorbeeld hoe het anders kan komt van Jitske Koeleman uit De Kwakel. Met haar initiatief ‘Break your Bubble’ zette zij in Utrecht gewoon twee stoeltjes neer, met de uitnodiging aan onbekenden om in gesprek te gaan. Geen ingewikkeld programma, geen groot podium, maar gewoon de kracht van een ontmoeting. Een klein gebaar, maar een groot effect. Mensen die elkaar normaal zouden mijden, kwamen samen in dialoog.

Wie praat, die hoort niet

Misschien moeten we het voorbeeld van Jitske ook in onze eigen gemeente opvolgen. Laten we de tijd nemen om te luisteren naar elkaar. Niet om elkaar te overtuigen, maar om elkaar te begrijpen. Want vaak zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Even luisteren naar een ander, een stukje nieuwsgierigheid tonen, of ontdekken dat je ondanks verschillen toch veel met elkaar gemeen hebt. Zo’n gesprek kan een opening zijn naar meer begrip en minder polarisatie. En nog mooier: tot een gezamenlijke oplossing komen. Want “wie alleen maar praat, die hoort niet”

Zou jij gaan zitten?

Jitske: “Hoe mooi zou het zijn als we vaker uit onze bubbel stappen en elkaar écht ontmoeten op een beschaafde manier. Het gesprek met elkaar aangaan in plaats van het gevecht. En hoe mooi zou het zijn als we samen een oplossing vinden voor de grote problemen die opgelost moeten worden.” Misschien moet Jitske haar stoeltjes maar eens in onze gemeente neerzetten. Mogelijk begint echte verbinding gewoon met twee stoeltjes en een goed gesprek.

Op de foto: Mogelijk begint echte verbinding gewoon met twee stoeltjes en een goed gesprek. Foto: aangeleverd.