Brandweer Uithoorn zette deuren open voor publiek

Uithoorn – De kazerne aan de Zijdelweg 1 stond zaterdag bol van de activiteit tijdens de Open Dag van de Brandweer Uithoorn. Tussen 11.00 en 16.00 uur kregen bezoekers een unieke inkijk in het werk van de hulpdiensten, met spectaculaire demonstraties, interactieve activiteiten en een flinke dosis enthousiasme van zowel brandweer als politie.

Een ongeval met beknelling werd levensecht nagebootst, waarbij de brandweer liet zien hoe snel en vakkundig zij slachtoffers bevrijdt. Ook de beruchte ‘vlam in de pan’-situatie werd gedemonstreerd; een leerzaam en indrukwekkend schouwspel dat liet zien hoe gevaarlijk een ogenschijnlijk klein keukenincident kan zijn.

Voor de jongste bezoekers was er volop vertier: ze mochten meerijden in een echte brandweerauto en zich uitleven bij blusspelletjes onder begeleiding van de jeugdbrandweer. De toegang was gratis, maar de ervaring onbetaalbaar.

Ook de politie was van de partij. Wijkagent Martin van Donselaar wist jong en oud te boeien met zijn verhalen en uitleg over het politiewerk. Midden in de stand stond hij geduldig vragen te beantwoorden en kinderen te enthousiasmeren.

Op de foto: Blussen onder begeleiding. Foto: Wilco de Vries.