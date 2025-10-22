BOSS-wandelingen langs Uithoornse en Kwakelse speelplekken afgerond

Uithoorn/De Kwakel – In oktober hield de gemeente met partner Speelplan wandelingen in zeven wijken. Bewoners konden meelopen en meepraten over de openbare ruimte. De wandelingen horen bij de uitvoering van het programma BOSS, in 2024 vastgesteld door de raad van Uithoorn. BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar. Het programma kijkt op een nieuwe manier naar de inrichting van speelplekken en andere plaatsen in de buitenruimte.

Bewoners konden meewandelden door Meerwijk, Centrum, Thamerdal, De Legmeer, Zijdelwaard, Europarei, Legmeer-West en De Kwakel. Tijdens de wandelingen stonden zogenaamde BOSS-zones centraal: plekken in de wijk waar iedereen – van jong tot oud – het hele jaar actief kan zijn in de buitenlucht. Alleen of in groepsverband, spontaan of georganiseerd.

Afgerond

De BOSS-wandelingen zijn inmiddels afgerond. Er is veel waardevolle input opgehaald. De deelnemers keken naar de huidige speelplekken en stelden de vragen: wat kan hier beter, en welke ideeën zijn om spelen, bewegen, ontmoeten en sporten leuker te maken op deze plek? Maar ook: wat bevalt aan de huidige plek? Want we hoeven niet alles te veranderen. Zoals een deelnemer zei: “Wat is het toch fijn om te wandelen in onze buurten. Vooral met al die herfstkleuren die in deze periode van het jaar zo mooi zijn. Daar moeten we trots op zijn.”

Reactieformulier

Wie niet kon meelopen, kan nog wel meepraten. Deel ideeën over hoe de gemeente de buitenruimten in Uithoorn en De Kwakel misschien beter kunnen benutten om iedereen te laten spelen en bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Vul het reactieformulier in op www.uithoorndenktmee.nl/BOSS. Het kan nog tot vrijdag 6 november.

Op de foto: BOSS-wandelaars in hun wijk met medewerkers van de gemeente en Speelplan. Foto: Gemeente Uithoorn.