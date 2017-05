Bomenwandeling door dorpskern Mijdrecht

Mijdrecht – Eik of linde, wilg of iep? Vraagt u zich ook wel eens af welke soort het is, als u een fraaie boom of bomenrij ziet? In de dorpskernen van De Ronde Venen staan vele duizenden bomen, maar het aantal soorten is uiteraard veel kleiner. Wie het interessant vindt om meer te weten over bomen en boomsoorten is op zondag 11 juni welkom in Mijdrecht.

Dan vindt van 10.30 tot 12.30 uur een bomenwandeling plaats door de dorpskern van Mijdrecht onder leiding van een IVN natuurgids. Verzamelen op de grote parkeerplaats náást de firma van Walraven op de hoek Industrieweg om even voor 10.30 uur.

Wilt u daarnaast ook op eigen gelegenheid rondwandelen door de Ronde Veense kernen en daarbij bomen leren herkennen, schaf dan het IVN Bomenboekje aan, dat beschrijvingen van 32 boomsoorten bevat, met allerlei kenmerken, gebruik door de mens, volksverhalen en nog veel meer. In het boekje staan wandelingen door een aantal dorpskernen van De Ronde Venen. Het boekje is voor 7,50 euro verkrijgbaar bij de gids (graag gepast geld meenemen).

De bomenwandeling zelf is gratis, aanmelden is niet nodig.

Bel voor meer informatie Marianne van den Bosch: 0297-257287.