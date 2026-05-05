Stille tocht verbindt generaties bij dodenherdenking Uithoorn

Uithoorn – Met een ingetogen bijeenkomst bij de plaquette aan Het Spoorhuis in Uithoorn begon maandagavond 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking. Op deze plek, die herinnert aan de rol van spoor en vervoer in oorlogstijd, werd stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere gewapende conflicten. Met woorden van bezinning en het leggen van kransen werd de toon gezet voor een avond, waarin herinnering en verbondenheid centraal stonden.

Eerbetoon

Aansluitend volgde een stille tocht door het dorp. Nabestaanden, inwoners en andere belangstellenden liepen zwijgend achter de drumband van muziekvereniging K.N.A., die met ingetogen roffels de stoet begeleidde. Via de Stationsstraat en de Wilhelminakade trok de stoet richting de Thamerkerk, een route die inmiddels onlosmakelijk verbonden is met de lokale herdenkingstraditie. Klokslag acht uur viel de stilte. Twee minuten lang stond Uithoorn stil bij hen die hun leven verloren voor de vrijheid waarin nu wordt geleefd.

De kranslegging in Uithoorn. Foto: Jan Uithol.