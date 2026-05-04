Verkoop voor Badeendenrace Lions start op Geraniummarkt

Aalsmeer – Zaterdag 27 juni wordt voor de derde keer in Aalsmeer de Lions Badeendenrace gehouden in de grote vijver van het Hornmeerpark (bij zwembad de Waterlelie). Gezien het succes van de twee vorig jaren verwacht de Lionsclub ook zaterdag weer een spannende race en een mooie opbrengst voor het goede doel. De opbrengst wordt besteed aan de aanschaf (samen met andere sponsors) van een mobiele zwembadlift voor mensen met een beperking. Hiermee kunnen zij in de Waterlelie veilig en comfortabel in en uit het zwembad geholpen worden.

Kom zaterdag 9 mei even langs bij de Lions stand op de Geraniummarkt. Daar zijn leden van de Lionsclub Aalsmeer aanwezig om te begeleiden bij het adopteren van de eenden. Een badeend kost 3 euro en vier stuks 10 euro. Sluit aan bij het plezier en de spanning van de Lions badeendenrace en adopteer alvast op de Geraniummarkt badeenden. Dan ben je op 27 juni zeker van een kans op prachtige prijzen, want op is op! Kijk voor meer informatie op eendenraceaalsmeer.nl. Op deze site kunnen natuurlijk ook direct badeenden aangeschaft worden.