Bouillabaisse smaakt naar meer bij Theatergroep Maskerade

Uithoorn – Toneelgroep Maskerade presenteerde afgelopen weekend in het Alkwin Theater in Uithoorn de tragikomedie Bouillabaisse van Arie de Rooij. Onder regie van Charlotte Roels genoten ruim 300 bezoekers van twee sprankelende voorstellingen waarin humor en wrangheid elkaar voortdurend aflosten.

Het stuk speelt zich af in een familiehotel ergens in Holland, prachtig gelegen aan een meer. Het hotel wordt gerund door moeder Charlotte, haar dochter Mimi en schoonzoon Stein. Het bedrijf staat er financieel slecht voor en daarom hoopt Charlotte via haar succesvolle zus Vivian een lening los te krijgen. Natalie Bakker gaf Charlotte overtuigend gestalte, terwijl Esther Meijer indruk maakte als de zelfverzekerde, vermogende Vivian.

Familiehotel

Schoonzoon Stein, gespeeld door Bas van Dijk, blijkt tijdens een culinaire cursus in Antwerpen te zijn vreemdgegaan met Bibi. Die rol werd met scherpe timing neergezet door Prisqilla Massee, die in haar eerste grote rol fraai balanceerde tussen hoop en teleurstelling. Stein probeert wanhopig zowel zijn hotel als zijn relatie met Mimi te redden. Mimi werd op vrijdag gespeeld door Helen van der Zwaard, die vooral de wanhoop benadrukte; op zaterdag gaf Michelle Wortel meer nuance aan het personage.

Ongemakkelijke situaties

Als Bibi onverwacht in het hotel verschijnt, stapelen de ongemakkelijke situaties zich op. Daar bovenop komt Steins bemoeizuchtige moeder Elise, uitnodigt voor Vivians verjaardag. Margriet Slurink zorgde in deze glansrol voor veel gelach met haar komische talent. Wanneer ook nog een brandweerman (Rob Woerden) het hotel wil sluiten wegens onveiligheid, bereikt de chaos een hoogtepunt. Misverstanden, verzwegen affaires en vastgeroeste patronen vormen zo een explosieve mix, net zo rijk en onvoorspelbaar als de soep waar het stuk naar is vernoemd.

Bijzonder geestig

Bijzonder geestig was het samenspel tussen de hotelgast (Ans de Meulmeester) en klusjesman (Nico Tijsterman), die met hun scènes voor een ontroerende, humoristische laag zorgden. Pitt de Groot nam overtuigend de rol over van de onlangs overleden Joost Wagemaker.

Een indrukwekkend moment volgde tijdens het buigen, toen Maskerade stil stond bij het overlijden van Wagemaker door een lege plek op het podium te belichten. Het eerbetoon werd door het publiek met een warm applaus gedragen.

Na een korte rustperiode begint Maskerade aan de repetities voor de najaarsproductie Witness for the Prosecution van Agatha Christie, te zien 16 en 17 oktober.

