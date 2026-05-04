Explosief aan hoekwoning ontploft

Uithoorn – Verleden week, in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.00, uur werden de bewoners van de Pieter Langendijklaan in Uithoorn opgeschrikt door een enorme knal.
Bij een hoekwoning bleek een explosief te zijn geplaatst wat bij de ontploffing enorme schade veroorzaakte. De voordeur raakte ontzet het kozijn zwaar beschadigd en meerdere ruiten gingen aan diggelen. Zelfs de dikke betontegels van het voetpad lagen in stukken door de klap. Omwonenden spraken ook van een felle lichtflits. De politie doet uiteraard onderzoek.
Schade aan de hoekwoning. Foto: aangeleverd.