Gemeente Uithoorn plaatst opnieuw zonnebrandpalen

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft opnieuw vier zonnebrandpalen geplaatst op drukbezochte locaties. Bezoekers kunnen hier gratis zonnebrandcrème gebruiken en via een QR-code eenvoudig de actuele zonkracht en het bijbehorende smeeradvies bekijken.

De zonnebrandpalen zijn duurzaam in gebruik: de crème bevat biologische ingrediënten en is volledig PFAS-vrij. Dankzij slimme tijdssloten schakelen de palen automatisch uit na zonsondergang. Ook worden gebruik en voorraad op afstand gemonitord, zodat tijdig bijgevuld kan worden.

De palen staan in het Legmeerbos, aan de kade bij het Marktplein, bij de ingang van Sportpark Randhoorn en op het sportpark van KDO.

De gemeente Uithoorn heeft opnieuw vier zonnebrandpalen geplaatst op drukbezochte locaties. Foto: aangeleverd Gemeente Uithoorn.