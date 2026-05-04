Beleef Watersportdag op de Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – De Vinkeveense Plassen staan zaterdag 9 mei in het teken van de groots opgezette Watersportdag. Alle watersport gerelateerde verenigingen en organisaties uit De Ronde Venen presenteren hun aanbod en organiseren workshops in onder andere zeilen, suppen, windsurfen en kanoën. De dag is bedoeld voor het hele gezin: jong en oud kan meedoen en alle activiteiten zijn gratis.

De Watersportdag is een initiatief van Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude (WVA), Kanovereniging De Ronde Venen, Zeilschool Vinkeveen en de Reddingsbrigade De Ronde Venen. Gezamenlijk laten zij zien hoe leuk en veelzijdig het watersportaanbod in de gemeente De Ronde Venen is. De dag is bovendien bedoeld als laagdrempelige kennismaking; eind mei starten bij de WVA de reguliere lessen voor windsurfen, optimist zeilen en polyvalk zeilen weer en bezoekers kunnen zich tijdens het evenement direct inschrijven.

Windsurfen is terug

De aftrap van de Watersportdag vindt plaats om 10.00 uur. “We bieden een sportieve dag voor het hele gezin, kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen bij ons kennismaken met zeilen in een Optimist. Voor iedereen vanaf 10 jaar is er de mogelijkheid om te windsurfen. Dat is weer helemaal terug van weggeweest. Leuk voor tieners, maar zeker ook voor volwassenen die het vroeger al eens gedaan hebben. Met verschillende boards en begeleiding kan iedereen ontdekken of het bij hem of haar past”, laat de organisatie weten.

Ook zeilliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Bezoekers kunnen met het hele gezin aan boord stappen van een open zeilboot, waarbij ervaren instructeurs zorgen voor begeleiding op het water en een veilige terugkeer in de haven. Voor alle deelnemers zijn zwemvesten beschikbaar en de activiteiten worden begeleid door deskundige trainers.

Met het hele gezin

Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van de Reddingsbrigade. Met een of twee boten zijn zij aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met hun belangrijke werk op en rond het water. Voor iedereen is er de mogelijkheid om mee te varen. Tijdens deze vaartocht vertellen de vrijwilligers wat de Reddingsbrigade doet, hoe zij te werk gaan en welke rol zij spelen bij de veiligheid op het water.

Andere activiteiten tijdens de Watersportdag zijn onder meer suppen maar ook kanoën met Kanovereniging De Ronde Venen. Bij deze club kun je je ook inschrijven voor een starterscursus. En wat te denken van een vaartochtje met het gezin in een sloep over de plas.

Hapjes en drankjes zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar in het clubschip aan de Baambrugse Zuwe 143F in Vinkeveen. Aanmelden is niet nodig en – nogmaals – deelname aan alle activiteiten is gratis. Meer informatie is te vinden op www.wvavinkeveen.nl.

Gratis zeilen, suppen, windsurfen, kanoën en nog veel meer. Foto: aangeleverd.