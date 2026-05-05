Nationale Molendag in Wilnis

Wilnis – Belangstellenden zijn zaterdag 9 mei van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij de Veenmolen aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis om Nationale Molendag mee te beleven.

Zij kunnen terecht bij de korenmolen om deze te bewonderen, een rondleiding te krijgen van de molenaars en daarnaast worden er versgebakken pannenkoekjes, kruidkoek en kniepertjes geserveerd. Koffie, thee en limonade staan klaar. Kinderen kunnen zich laten schminken. Het is ook mogelijk om net als iedere zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur meel, pannenkoekenmix en andere producten te kopen. Grotere bestellingen kunt u van tevoren doorgeven via veenmolenwilnis@gmail.com. Let op: pinnen is niet mogelijk in de molenwinkel.

Er is beperkte parkeergelegenheid dus kom zo mogelijk per fiets is het advies. Er zijn verschillende fietsroutes waar de Veenmolen onderdeel van uitmaakt. Deze routes staan op de website van het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie en alle producten op de website www.deveenmolen.nl of volg de Veenmolen op facebook voor het laatste nieuws.

Nationale Molendag bij de Veenolen in Wilnis. Foto: aangeleverd.