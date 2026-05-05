Mijdrecht – De scouts van Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht gaan weer op pad met hun populaire plantenactie; 6, 7 en 8 mei trekken de scouts door de wijken met de mooiste tuinplantjes.

De scouts helpen zelf mee met de verkoop en leren daar natuurlijk veel van. De opbrengst van de actie helpt om de contributie laag te houden. Bij een goed resultaat kan het zelfs zorgen voor een extraatje tijdens het groepsweekend. Genoeg redenen dus voor de scouts om hun best te doen.

Naast de verkoop in de wijken is er ook elke middag verkoop bij de scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2B in Mijdrecht. Daar is iedereen welkom tussen 13.00 en 20.00 uur om plantjes uit te zoeken. Een afspraak maken is niet nodig.

‘Plantbezorgd’

Net als vorig jaar is er ook weer de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘Plantbezorgd’. Daarbij kunnen plantjes vooraf besteld worden om later op te halen of zelfs thuis te laten bezorgen. Het assortiment bestaat uit een grote variatie aan kleurrijk perkgoed, waaronder lobelia’s, petunia’s, begonia’s, margrieten, verbena’s en allysum. Daarnaast zijn er hangende en staande geraniums, hangpetunia’s, prachtige Hollandse margrieten, paarse madeliefjes, bacopa, surfinia, sanvitalia en grootbloemige dubbele knolbegonia’s.

Hanging basket

De absolute topper van de afgelopen jaren is de hanging basket met hangpetunia’s: een grote, rijk bloeiende blikvanger waar de hele zomer van genoten kan worden. Deze is ook dit jaar weer verkrijgbaar voor 15 euro. Nieuw in het assortiment is een hangtas met hangpetunia’s, fuchsia’s of andere zomerbloeiers. Hiervan is slechts een beperkt aantal beschikbaar. Met deze actie verkoopt Scouting Jan van Speyk plantjes van goede kwaliteit voor een mooie prijs en wordt tegelijkertijd het scoutingspel voor de jeugd mogelijk gemaakt. Kijk voor alle informatie op www.janvanspeygkroep.nl.

Scouts komen weer langs met de mooiste plantjes. Foto: aangeleverd.