Veenshuttle clubkampioenschappen

Mijdrecht – De jaarlijkse clubkampioenschappen van Veenshuttle bewezen afgelopen donderdag opnieuw, dat badminton vooral draait om plezier, ontmoeting en sportieve uitdaging.

De organisatie koos bewust voor een laagdrempelige opzet: beginners en competitiespelers speelden willekeurig tegen elkaar, waardoor ervaring ondergeschikt was aan spelinzicht en uithoudingsvermogen.

Intensieve partijen

Na een avond vol korte, intensieve partijen en verrassende duels kwam Sander als winnaar uit de bus met 126 punten. Op de hielen gezeten door Hadewych, die met slechts twee punten verschil tweede werd. De derde plaats werd gedeeld door Frans en Pieter, beiden goed voor 118 punten. Voor Arjon restte de poedelprijs, traditioneel met een knipoog uitgereikt.

Wie zelf eens wil ervaren hoe toegankelijk en gezellig de club is, kan vrijblijvend komen proefspelen bij De Phoenix aan de Hoofdweg 85 in Mijdrecht. Meer informatie is te vinden op www.veenshuttle.nl.

‘Kampioenen’ bij Veenshuttle. Foto: aangeleverd.