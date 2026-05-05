Van Amsterdam naar Beijing en een aangrijpend oorlogsverhaal

Uithoorn – In Buurtkamer Meerwijk in Het Fort aan de Drecht – Grevelingen 56 – in Uithoorn kwamen in april twee bijzondere verhalen samen. Bezoekers luisterden daar naar presentaties van Ruud Stolte en Chris Woerden, die ieder op hun eigen manier geschiedenis tot leven brachten.

125.000 euro voor goede doel

Afgelopen 9 april nam Ruud Stolte het publiek mee op een indrukwekkende fietsreis naar Beijing, waaraan hij in 2008 deelnam. Met de Olympische Spelen als aanleiding vertrok een groep van twaalf politiemedewerkers en twee begeleiders vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam, met als doel sponsorgeld in te zamelen voor het goede doel Right To Play.

De route voerde via Duitsland, Polen en de Baltische staten naar Rusland, waar de groep onder begeleiding van de Russische politie verder reisde. Door Siberië, langs het Baikalmeer en over soms nauwelijks begaanbare wegen bereikten de fietsers Mongolië en uiteindelijk China. In Beijing volgde de feestelijke ontvangst, inclusief een ontmoeting met koning Willem-Alexander. De tocht leverde in totaal 125.000 euro op voor het goede doel.

Geschiedenis Uithoorn centraal

Een week later, 16 april, stond de geschiedenis van Uithoorn centraal in de lezing van Chris Woerden. Hij vertelde het aangrijpende levensverhaal van Jack Aldewereld, die als baby de Tweede Wereldoorlog overleefde terwijl zijn ouders en twee broers werden gedeporteerd en omkwamen in een concentratiekamp. Jack groeide op onder een andere naam en ontdekte pas in 1966 zijn ware afkomst. Sindsdien wijdt hij zijn leven aan het vertellen van zijn verhaal, onder meer tijdens lezingen in binnen- en buitenland.

Buurtkamer Meerwijk is elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor ontmoetingen in de wijk.

