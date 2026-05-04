Schapen scheren en knutselen bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Woensdag 13 mei mogen de schapen van kinderboerderij Boerenvreugd hun winterjas weer uit. Schaapscheerders Eelco en Bob zullen de schapen scheren en zij kunnen af en toe wel wat hulp van jonge bezoekers gebruiken. Naast het schaapscheren zijn er leuke andere activiteiten. Zo is er een demonstratie wol vilten en kinderen kunnen knutselen. Het schaapscheerdersfeest is van 14.00 tot 16.00 uur bij kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118. Aan de activiteiten kan gratis deelgenomen worden, maar donaties via varken Beer zijn welkom.

25 Jaar vrijwilliger

Tijdens de vrijwilligersavond op kinderboerderij Boerenvreugd zijn afgelopen vrijdag drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Herman, Bob en Ans zetten zich al 25 jaar vrijwillig in voor de Aalsmeerse kinderboerderij. Herman is regelmatig als beheerder op de boerderij te vinden. Hij verzorgde daarnaast jarenlang de administratie rondom de donateurs en hij is vertrouwenspersoon. Tijdens activiteiten is hij vaak van de partij. Bob is al vanaf zeer jonge leeftijd actief op Boerenvreugd. Naast beheerdersdiensten is hij ook als bestuurslid actief geweest. Hij vindt het heerlijk om lekker te klussen en dat komt goed uit want er is altijd wel wat te doen op de boerderij. Vrijwilligster Ans is al 25 jaar betrokken bij de activiteiten. Velen zullen haar kennen als een van de ‘knutseldames’. Samen met haar maken kinderen de mooiste kunstwerkjes tijdens de activiteitendagen.

De jubilarissen zetten zich nog altijd met veel plezier in voor de kinderboerderij in Aalsmeer. Zij hebben alle drie het ‘25 jaar Boerenvreugd’ ere-speldje gekregen als blijk van waardering.

Foto: Herman, Ans en Bob, ieder al 25 jaar vrijwilliger bij Boerenvreugd (foto’s aangeleverd).