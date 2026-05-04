Vinkeveen – Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen is op zoek naar nieuwe spelers voor de herentak van de vereniging. Met momenteel vier herenteams is er plek voor volleyballers van verschillende niveaus en leeftijden.

Het eerste herenteam is gepromoveerd naar de promotieklassen en heeft de selectie helemaal rond. Het tweede herenteam komt uit in de tweede klasse en heeft als duidelijke ambitie om komend seizoen weer te promoveren naar de eerste klasse. Heren 3 bestaat uit een vaste kern van zeer ervaren spelers, waar spelplezier en teamgevoel centraal staan. Heren 4 vormt een gevarieerde groep qua leeftijd en niveau, met een goede balans tussen fanatiek en recreatief volleyballen.

Kosteloos meetrainen

Binnen de vereniging is er ruimte voor zowel prestatiegerichte als recreatieve spelers. De huidige herentak bestaat uit een brede groep leden in de leeftijd van begin 20 tot ruim 60 jaar, wat zorgt voor een unieke mix van ervaring, enthousiasme en gezelligheid. Er wordt wekelijks getraind op maandag in Wilnis of dinsdag in Vinkeveen. De thuiswedstrijden vinden plaats op vrijdagavond in sporthal De Boei in Vinkeveen.

Geïnteresseerden kunnen tot en met 12 mei vrijblijvend en kosteloos meetrainen. Na deze periode start het beachseizoen en verplaatst een deel van de activiteiten zich naar de beachvelden van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging en aanmelden voor een proeftraining is te vinden via de website van Atalante Vinkeveen: www.vv-atalante.nl.

Atalante Vinkeveen zoekt versterking voor herenteams. Foto: aangeleverd.