Watersportdag nodigt uit tot kennismaken met kajakken

Vinkeveen – Nu de dagen lengen en het water van De Ronde Venen zich weer van zijn aantrekkelijkste kant laat zien, groeit bij veel mensen de behoefte om naar buiten te gaan, het liefst het water op.

Kano Vereniging De Ronde Venen speelt daarop in met een laagdrempelige uitnodiging om kennis te maken met de kajaksport; vrijdag 9 mei is de vereniging aanwezig tijdens de Watersportdag op eiland 4 aan de Vinkeveense Plassen.

Vrijblijvend instappen

Bezoekers kunnen die dag vrijblijvend instappen en zelf ervaren hoe het is om in een kajak te zitten. In de haven liggen verschillende typen boten klaar, van toer- en jeugdkajaks tot de opvallende kanopoloboten. Leden van de vereniging begeleiden belangstellenden en vertellen over de sport, de techniek en het verenigingsleven. Want kajakken draait niet alleen om beweging en natuur, maar ook om samen het water beleven.

Introductiecursus

Voor wie na de Watersportdag de smaak te pakken heeft, start woensdag 27 mei de introductiecursus kajakvaren. In vier avonden wordt vanaf de botenloods aan de Herenweg in Vinkeveen toegewerkt naar zelfstandig en veilig varen. De cursus is bedoeld voor zowel beginners als meer ervaren peddelaars die hun techniek willen verbeteren. Naast vaarvaardigheid is er aandacht voor veiligheid, materiaalgebruik en als het weer het toelaat omgaan in het water. Na afloop kan het officiële IK-certificaat worden behaald.

Ideale uitvalsbasis

De waterrijke omgeving van Vinkeveen vormt daarbij een ideale uitvalsbasis. Van stille poldertochten tot open plassen en smalle vaarten: per kajak zijn plekken bereikbaar die vanaf de kant verborgen blijven. Wie ooit teleurgesteld een gehuurde kajak inleverde, ontdekt hier dat goede techniek vaak het verschil maakt.

Ook jeugd krijgt bij de vereniging volop ruimte. Op zaterdagochtend gaat een enthousiaste jeugdgroep spelenderwijs het water op, terwijl kanopolo een sportieve, dynamische tegenhanger biedt voor wie meer actie zoekt.

Meer informatie is te vinden op www.kvdrv.nl of via info@kvdrv.nl.

De watersportdag nodigt uit tot kennismaken met kajakken. Foto: aangeleverd.