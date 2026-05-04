Gemeente Uithoorn hijst vrijheidsvlag

Uithoorn – In het kader van de Week van de Vrijheid heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn dinsdag 28 april de vrijheidsvlag gehesen bij het gemeentehuis. Met dit symbolische moment stond de gemeente stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Symbolisch moment

De vrijheidsvlag werd om 10.00 uur gehesen en markeert het begin van de Week van de Vrijheid, die jaarlijks plaatsvindt rond 5 mei. De vlag staat symbool voor het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, het vieren van de bevrijding en het blijvend koesteren van vrijheid in de huidige wereld.

Vrijheid niet vanzelfsprekend

De Week van de Vrijheid staat in het teken van reflectie op het belang én de kwetsbaarheid van vrijheid. In een wereld waarin democratische waarden en mensenrechten onder druk staan, benadrukt deze week hoe belangrijk het is om stil te blijven staan bij wat vrijheid betekent – toen, nu en in de toekomst. Burgemeester Pieter Heiliegers benadrukte dat belang: “Vrijheid is niet iets dat we als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Door samen de vrijheidsvlag te hijsen, staan we stil bij onze geschiedenis en bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om vrijheid door te geven aan volgende generaties. Het doel is om het besef levend te houden dat vrijheid kwetsbaar is en blijvende aandacht vraagt.”

Gemeente Uithoorn hijst de vrijheidsvlag. Foto: VisionQuest.