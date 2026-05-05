‘Samen spelen is de basis’

Mijdrecht – Op het terrein van SV Argon stond donderdag 30 april alles in het teken van sport, spel en ontmoeting. De buitenschoolse opvang van Partou organiseerde voor het eerst een grootschalige sportdag, waarbij maar liefst 325 kinderen van Partou-locaties uit verschillende omliggende gemeenten samenkwamen om een sportieve middag met elkaar te beleven.

Kinderopvang is allang niet meer alleen een plek waar kinderen verblijven terwijl ouders werken. Door de jaren heen heeft de sector zich ontwikkeld tot een omgeving waarin ontwikkeling, opvoeding en educatie een steeds grotere rol spelen. Kinderopvangorganisaties vormen daarmee in toenemende mate een verlengstuk van de opvoeding en het onderwijs, met aandacht voor zowel de sociale als fysieke ontwikkeling van kinderen. Die bredere rol is ook terug te zien in de aanpak op de twee locaties van kinderopvang en buitenschoolse opvang van Partou in Mijdrecht.

Sport en spel

Een locatie is gevestigd aan de Oosterlandweg 16, in een boerderij midden in de weilanden. De andere is een sport-bso aan de Hoofdweg, op het sportpark van SV Argon. Deze locaties sluiten goed aan bij de pedagogische visie van Partou, waarin bewegen, samen spelen en persoonlijke ontwikkeling belangrijke bouwstenen vormen. Kinderen worden gestimuleerd om actief bezig te zijn, samen te werken, sociale vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Sport en spel dragen bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek en het uithoudingsvermogen, maar ook aan het zelfvertrouwen en het welzijn van kinderen. De eerste regionale sportdag, georganiseerd door Partou Mijdrecht en gehouden op de velden van Argon, is daarvan een concreet voorbeeld.

Meedoen belangrijker dan winnen

Op donderdag verzamelden ruim driehonderd kinderen en begeleiders van Partou-locaties uit de omliggende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Badhoevedorp en Ouderkerk aan de Amstel zich bij de sportlocatie aan de Hoofdweg. Samen met de kinderen uit Mijdrecht vormden zij de deelnemers aan dit sportevenement.

De zon scheen volop en om de groepen herkenbaar te maken, droegen de kinderen gekleurde shirts per locatie. Het zorgde voor een kleurrijk en feestelijk geheel. De dag begon met een gezamenlijke warming-up onder leiding van dansschool Enjoy’s Dance. Daarna konden de kinderen deelnemen aan verschillende sport- en spelactiviteiten, variërend van voetbal en skippyballen tot een megagroot twisterspel en een parcours met een spectaculaire reuze opblaasbare bal. Ook de Partou-mascottes Daantje en Dirk mochten niet ontbreken en zorgden voor extra enthousiasme op het veld. Maar waar het deze dag vooral om draaide, waren de kinderen zelf, die zichtbaar genoten en zich sportief en vriendschappelijk met elkaar vermaakten. Meedoen was duidelijk belangrijker dan winnen.

Jaarlijkse traditie van maken

Volgens locatiemanager Esther van Diemen draait deze sport- en speldag om meer dan alleen bewegen. “Het doel is om kinderen van verschillende locaties met elkaar in contact te brengen en hen kennis te laten maken met diverse vormen van sport en spel.” Aan het eind van de dag keek zij tevreden terug: “Wij hebben de dag als onwijs leuk ervaren. Zoveel kinderen die actief bezig zijn met sporten en andere leuke activiteiten. We proberen er zeker een jaarlijkse traditie van te maken. Dat kan in Mijdrecht zijn, maar misschien ook bij een van de andere Partou-locaties die vandaag aanwezig waren. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen, en natuurlijk Argon voor het beschikbaar stellen van de sportaccommodatie. Die bood de ruimte en faciliteiten om dit evenement op deze schaal mogelijk te maken.”

De Partou-mascottes Daantje en Dirk mochten niet ontbreken en zorgden voor extra enthousiasme op het veld. Foto: aangeleverd.