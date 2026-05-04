Bijzondere en leuke kavels bij veiling Kudelstaart

Kudelstaart – Aanstaande zaterdag 9 mei is de jaarlijkse veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis ’t Podium. Al meer dan twintig jaar zet de veiling zich in voor het lokale verenigingsleven. De volledige opbrengst gaat naar clubs, verenigingen en stichtingen uit Kudelstaart, van de roeivereniging tot de voetbal en de keezenavond tot de korfbal.

Praktisch, leuk en origineel

Ook dit jaar gaan er zo’n 250 kavels onder de hamer. Het aanbod is zoals altijd breed: van praktische dingen tot leuke uitjes en van bijzondere ervaringen tot originele cadeaus. Ideaal als nog iets gezocht wordt voor Moederdag, want de veiling is precies de dag ervoor. De sfeer, het bieden en de betrokkenheid van het dorp maken de veiling tot een unieke avond. Op veilingkudelstaart.nl staat de volledige lijst met kavels.

Bijzonder kavel

Een van de opvallende kavels dit jaar is die van de burgemeester. Hij stelt een dagdeel van zijn tijd beschikbaar voor de hoogste bieder. Wat je gaat doen, mag je zelf invullen, binnen het redelijke natuurlijk. Heb je geen idee? Dan neemt hij je mee op excursie naar de Eerste en Tweede Kamer, inclusief ontmoetingen met Kamerleden. Dit kavel wordt rond 22.30 uur geveild en belooft een bijzonder moment van de avond te worden.

Opbrengst voor het dorp

Vorig jaar bracht de veiling ruim 50.000 euro op. Dat bedrag is verdeeld onder verschillende verenigingen en stichtingen in Kudelstaart. Ook dit jaar kunnen organisaties weer een aanvraag indienen, tot uiterlijk 9 mei.

Kudelkoffer en loterij

Tijdens de avond zijn er ook extra verrassingen. Elke keer dat er 5.000 euro aan opbrengst wordt bereikt, gaat er een bel en komt er een extra prijs bij de kavel: de zogenaamde Kudelkoffer. Wat erin zit? Denk aan een heerlijke KudelTaart, twee tickets voor de Ambachtsroute met een pondje paling, twaalf Tony Chocolonely repen, tien consumpties voor de veilingavond of andere leuke extra’s. Aan het einde van de avond is er ook nog een loterij met mooie prijzen, zoals een slowcooker, een houten keezenspel en een campinggasstel. Je biednummer is automatisch je lotnummer, dus ook zonder te bieden maak je kans op een prijs! De veiling start om 19.30 uur in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg.

Foto: Kavels bij veiling in 2024 (aangeleverd).