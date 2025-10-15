Boeiende boekpresentatie van Cliff Tjong

Uithoorn – Hoe komt een mens ertoe om een boek te schrijven over weerwolven, vermiste tieners en weerwolfjagers? Nou, gewoon op vakantie in Tsjechië je fantasie gebruiken, je kunnen inleven in tieners, veel googelen en je niet laten afschrikken door al te veel regels in publicatiekringen.

Dat is grofweg het recept dat schrijver Cliff Tjong de dertig aanwezigen gaf bij de presentatie in de bibliotheek van zijn young adult-boek ‘Vahrati’. Uitgedaagd door interviewer Jeroen Brink ging de schrijver in op de verhaallijn en de verschillende personages die zich bij volle maan ophielden in de kelders van een spookachtig kasteel, omringd door een bos. De enige spoiler die hij weggaf, was dat het verhaal uiteindelijk goed afloopt.

‘VahRati’ is een spannend jeugdboek en is in Uithoorn te verkrijgen bij Bruna Amstelplein en The Read Shop Zijdelwaard.

Op de foto: De boekpresentatie. Foto: aangeleverd.