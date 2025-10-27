Bockbierband in Dorpshuis De Quakel

De Kwakel – Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, verandert zaterdagavond 8 november in een rocktempel. Lawrence Mul, bekend van de coverbands The Doors en CCR en zijn eigen band Hilltop Howlers, heeft een aantal muzikanten om zich heen verzameld om samen als de Bockbierband het dorpshuis plat te spelen.

Ze spleen nummers van onder meer The Beatles, The Rolling Stones, Golden Earring, Iggy Pop, The Who, Crosby Stills Nash and Young, Ramones en Cuby and the Blizzards. Het aanbod is groot en meezingen mag, het liefst zo luid mogelijk. De zaal gaat om 20.30 uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Dorpshuis, via boterdijk@gmail.com, Wim Börger, Cyclamenlaan 5, en Jaap Verbruggen, 06-46179252.

De Bockbierband in De Quakel. Foto: aangeleverd.