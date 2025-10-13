Bladkorven in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – De herfst is begonnen en dat betekent dat de gemeente Uithoorn weer bladkorven heeft geplaatst in Uithoorn en De Kwakel. Inwoners kunnen hier hun bladafval uit de tuin kwijt. De korven zijn bedoeld voor het verzamelen van schoon bladafval, zodat het op een duurzame manier verwerkt kan worden.

Met de bladkorven wil de gemeente het opruimen van bladafval makkelijker maken voor bewoners én bijdragen aan een nette en veilige leefomgeving. Bladeren op straat kunnen gladheid veroorzaken en verstopte putten leiden tot wateroverlast. De korven blijven staan zolang er veel blad valt, meestal tot eind november. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladafval. Takken, gras, tuinafval of ander grofvuil horen hier niet in en kunnen de verwerking verstoren.

Foto: archief.