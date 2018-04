Geslaagde bingo bij Zonnebloem De Kwakel

De Kwakel – De temperatuur in de ontmoetingsruimte was aangenaam, de gasten hadden er zin in en na een kopje koffie met wat lekkers kon de eerste van drie spelrondes van de bingo beginnen. Er waren hele leuke prijzen en prijsjes samengesteld, van aardbeien-planten voor in de tuin of op het balkon, tot setjes koffie en thee, geurtjes voor mannen en vrouwen, wijn, bierpakketten, fotolijstjes en verder van alles om een mens gelukkig te maken.

Toch wel een klein beetje fanatiek werd er goed opgelet om maar geen nummer te missen. Tussendoor was er tijd voor een glaasje met of zonder prik of alcohol en een lekker hapje. Er zijn altijd gasten die het beste bingobordje voor zich hebben liggen, maar uiteindelijk ging iedereen met één of meerdere prijzen naar huis.

De gasten vonden het weer een zeer geslaagde middag en gelukkig werd er ook veel gelachen. Na een paar gezellige uren was het tijd om voldaan huiswaarts te keren. Alle vrijwilligers van de Zonnebloem werden uitgebreid bedankt en zoals altijd hadden allen er graag aan meegewerkt.