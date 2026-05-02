Glazenwassers naar beneden gestort

Uithoorn – Donderdagochtend 30 april heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden bij de Monnetflat aan de Europarei in Uithoorn, waarbij twee glazenwassers gewond zijn geraakt. Een hoogwerker kantelde en zakte deels door de grond. De werkbak met daarin de twee glazenwassers kwam hierdoor naar beneden. De glazenwassers waren bezig op de tiende verdieping. Tijdens het kantelen raakte de telescooparm van de hoogwerker een galerij op de eerste verdieping. De twee glazenwassers zijn gewond geraakt, maar waren aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie. Het appartement op de eerste verdieping werd op een haar na gemist door de vallende kraanarm. De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.
