Bijeenkomst rond toekomstbestendige Oranjebuurt

Uithoorn – Afgelopen 1 juli vond in de Thamerkerk een inloopbijeenkomst plaats over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Oranjebuurt. Ondanks de zomerse hitte kwamen buurtbewoners langs om de ontwerptekeningen en de bijbehorende impressies te bekijken. Het projectteam gaf uitleg over het ontwerp en beantwoordde vragen, onder meer over de parkeerdruk in de wijk.

Toekomstbestendige wijk

De Oranjebuurt kampt met verzakkingen, veroorzaakt door de slappe bodem en een verouderd rioolstelsel. De gemeente grijpt de vernieuwing van bestrating en riolen aan om wijk breed meer verbeteringen door te voeren. Zo wordt hemelwater apart afgevoerd naar het oppervlaktewater. Er komt meer ruimte voor groen en de wijk wordt ingericht op extreme weersomstandigheden, zoals kortdurende hevige regenval.

Wethouder Ferry Hoekstra, portefeuillehouder Openbare ruimte, benadrukt het belang van deze aanpak: “We willen van de Oranjebuurt een toekomstbestendige en prettige leefomgeving maken, samen met de bewoners. Het is mooi om te zien dat mensen betrokken zijn en meedenken.”

Tweede bijeenkomst

Het was de tweede keer dat het projectteam inwoners uitgenodigde naar de Thamerkerk te komen. De eerste bijeenkomst, in september 2024, bestond uit een algemene presentatie over het project, waarin de aanleiding, doelstelling en aandachtspunten voor bewoners werden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners hun wensen en suggesties voor het ontwerp kenbaar maken en zich aanmelden voor een werksessie. Na twee werksessies met de aangemelde bewoners was het nu tijd om het ontwerp met alle bewoners te delen. De planning is dat het project rond april 2026 van start gaat, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuw te bouwen woningen aan de Prinses Beatrixlaan.

Nieuw speeltoestel Oranjepark

Binnenkort wordt ook een nieuw speeltoestel geplaatst in het Oranjepark. Het oude toestel voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en werd verwijderd. Met het nieuwe toestel krijgen de kinderen in de buurt er een veilige en leuke speelplek voor terug.

Het voorlopig ontwerp is sinds 2 juli ook online te bekijken via www.uithoorndenktmee.nl/oranjebuurt. men kan tot en met 16 juli 2025 een mening geven.

Foto: gemeente Uithoorn