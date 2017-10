Bibliotheek in teken van robotica

Uithoorn – Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen er nu echt aan, in grote aantallen. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde van de mens? Lees de toekomst. De Bibliotheek is de plaats voor ontmoeting en debat over maatschappelijke thema’s en bespreekt in november de toekomst. Praat mee over robotica en krijg het boek Ik, robot cadeau.

Het thema van Nederland Leest 2017 is ‘robotica’ en het boek dat je in november in de Bibliotheek Amstelland gratis kunt krijgen is: Ik, robot van Isaac Asimov. Het is een futuristische vertelling rond een robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven. De hele maand november zijn er allerlei gave, futuristische en gezellige activiteiten in de Bibliotheek. Hieronder een kleine selectie, voor jong en oud, dus loop gerust een keertje extra binnen.

Experiment

Het robot experiment met Ronald Giphart. Kun je met een robot een literair verhaal schrijven? Giphart vertelt over het slagen dan wel falen van dit experiment in de Thamerkerk Uithoorn op donderdag 9 november om 20.00 uur.

Meer informatie over Nederland Leest, Robotica en overige activiteiten op de website www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de Amstelland bibliotheken