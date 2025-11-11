Bewonersavond ‘Duurzaam wonen in Legmeer’ drukbezocht

Uithoorn – Ruim 100 bewoners van de wijk Legmeer kwamen verleden week dinsdag naar de Brede School voor een informatieve en interactieve bijeenkomst over de warmtetransitie in hun wijk. De avond stond in het teken van duurzame warmte en de uiteindelijke stap naar aardgasvrij wonen.

De sfeer was betrokken en open: er werden veel vragen gesteld en er was ruimte voor kritische geluiden. Sommige bewoners waren merkbaar bezorgd naar de avond gekomen; veel van hen gingen met een positiever gevoel naar huis.

Overstap

De gemeente Uithoorn werkt aan een plan om woningen in Legmeer in de toekomst zonder aardgas te verwarmen. Het plan wordt eind 2025 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Uit onderzoek blijkt dat een collectief warmtenet in deze wijk niet haalbaar is. Daarom wordt gekeken naar individuele oplossingen per woning, zoals warmtepompen. Goede isolatie en ventilatie vormen daarbij de basis. Bewoners kunnen op hun eigen moment maatregelen nemen, bijvoorbeeld bij vervanging van de cv-ketel of tijdens een verbouwing. ‘

De gemeente wil deze transitie zorgvuldig en samen met bewoners vormgeven. Een woordvoerder laat weten: “De overstap naar aardgasvrij wonen raakt ons allemaal. Het is een grote verandering en we begrijpen dat dit vragen en zorgen oproept. Daarom doen we dit stap voor stap, in een tempo dat past bij de wijk en de mensen die hier wonen. We willen een aanpak die haalbaar en uitvoerbaar is en die aansluit bij wat bewoners nodig hebben.”

Op www.uithoorn.nl/gasvrij staat meer informatie over het plan en de mogelijkheden voor ondersteuning. De gemeente helpt bewoners met praktische hulpmiddelen en verwijzingen naar financiële regelingen.

Een zaal vol geïnteresseerde wijkbewoners bij de bijeenkomst ‘Duurzaam wonen in Legmeer’. Foto: Gemeente Uithoorn.