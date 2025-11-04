Beweging centraal: college op bezoek bij Motion

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn bezoekt regelmatig lokale bedrijven en organisaties. Deze keer stond Motion Fysiotherapie & Preventie op het programma. Motion is sinds dit voorjaar gevestigd op een nieuwe locatie aan de Amsteldijk Noord 120 in Uithoorn.

Van Ondernemingsweg naar Amsteldijk

Motion werd in 2001 opgericht en groeide sindsdien gestaag. Na eerdere locaties aan de Ondernemingsweg en in het pand ‘De Wieger’ op de Wiegerbruinlaan, vond Motion nu een plek die voldoet aan alle wensen: ruim, goed bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid. Sinds 2022 maakt ook Westwijk Fysio deel uit van Motion. Het team bestaat uit 15 fysiotherapeuten, 4 sportbegeleiders en 3 administratief medewerkers. Hun missie: mensen, ondanks beperkingen, zo lang mogelijk in beweging houden.

Het college werd ontvangen door eigenaren Caroline Smeets en Claudia Winter. Mede-eigenaar Menno van der Grift kon er door ziekte niet bij zijn. Tijdens de rondleiding viel vooral de trainingsruimte op de bovenste verdieping op, met prachtig uitzicht over de Amstel. Wethouder José de Robles testte zelf de bokspalen uit, aangeschaft met steun van het lokale Sportakkoord. Deze palen worden gebruikt voor ‘contactloos boksen’, een veilige sport voor mensen met bijvoorbeeld Parkinson.

Samenwerking en maatschappelijke rol

In een presentatie vertelden Caroline en Claudia over de zoektocht naar een geschikte locatie en de samenwerking met makelaar EKZ. Motion heeft een groot regionaal netwerk en werkt intensief samen met partners. Jaarlijks begeleidt Motion zo’n 5.000 unieke behandeltrajecten en telt de sportschool ongeveer 1.000 vaste sporters. Naast bewegen is er ruimte voor ontmoeting: het koffieapparaat en de ‘kletshoek’ zijn niet weg te denken.

Uitdagingen en innovatie

Motion staat voor uitdagingen, zoals het tekort aan fysiotherapeuten en de toenemende zorgvraag door vergrijzing. Dit leidt soms tot wachtlijsten. Tegelijkertijd investeert Motion in innovatieve oplossingen, zoals de ‘C-mill’: een loopband met geprojecteerde obstakels, waarmee patiënten veilig en functioneel kunnen trainen. Het bezoek maakte duidelijk dat Motion Fysiotherapie & Preventie een belangrijke maatschappelijke rol vervult.

Wethouder De Robles test de bokstoestellen uit tijdens het collegebezoek aan Motion Fysiotherapie & Preventie. Foto: Gemeente Uithoorn.