Aziatische Hoornaar opnieuw gesignaleerd in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – “Dit jaar zijn, net zoals twee jaar geleden, in Uithoorn en De Kwakel de Aziatische Hoornaars (Vespa Velutina) aangetroffen. Deze zijn door inwoners gemeld bij Waarneming.nl”, vertelt Emilie Lebbink. Zij is hobbymatig imker en betrokken bij de regionale opsporing van de Aziatische Hoornaar, samen met collega-imkers aangesloten bij Zoekgroep Uithoorn – De Kwakel. Zij onderhoudt contact met de overige zoekgroepen binnen Amstelland-Meerlanden en Aalsmeer-Kudelstaart.

Na een waarneming kunnen onder meer imkers uit de regio op zoek naar de nesten. Lebbink: “De Aziatische Hoornaar is een invasieve soort, die zich razendsnel verspreidt en een ernstige bedreiging vormt voor biodiversiteit, diverse insecten en mogelijk ook volksgezondheid. Deze hoornaar is niet alleen een probleem voor imkers, maar voor iedereen die afhankelijk is van gezonde ecosystemen.”

Om de nesten te lokaliseren zijn de afgelopen maanden op verschillende plekken in Uithoorn lokpotten opgehangen met een flyer, waarin beschreven staat hoe de Aziatische Hoornaar eruitziet en wat te doen. “Als mensen een Aziatische Hoornaar aantreffen in hun tuin, schuur, struik of boom is een lokpot een optie. Deze is gevuld met een ongevaarlijk suikermengsel om Aziatische Hoornaars te lokken. Vooral in de buurt van een bloeiende klimop kan men in het najaar Aziatische Hoornaars aantreffen.”

Groot als een skippybal

De nesten kunnen in het naseizoen zo groot zijn als een skippybal. “In deze grote nesten, vaak hoog in een boom, leven de Aziatische Hoornaars. De nesten worden soms ook in struiken aangetroffen. Een Aziatische Hoornaar zal steken of gif spuiten als hij zich bedreigd voelt.”

In de herfst, als de bladeren van de bomen vallen, is het grote nest van de Aziatische Hoornaar vaak beter zichtbaar. Onlangs werd in de buurt van Alkwin Scholengemeenschap een groot nest hoog in een boom aangetroffen. Vlakbij, in een andere boom, hing een tweede nest. Vorige week dinsdag zijn met succes deze nesten door een speciale bestrijder met een hoogwerker uit de bomen verwijderd.

500 koninginnen

Een nest kan wel 500 koninginnen voortbrengen. Deze koninginnen vliegen in het najaar uit om een overwinteringsplekje te vinden. Een deel van de jonge koninginnen zal de winter overleven en in het vroege voorjaar een primair nestje maken. Het primaire nest ziet eruit als een kleine grijze tennisbal. Ze bouwen deze nestjes bij voorkeur in een vogelhuisje, houtopslag, schuurtje en andere beschutte verstopplekjes. Een Aziatische Hoornaar zal, als hij niet bedreigd wordt, niet snel steken. Op een bloem, lokpot of struik is hij te fotograferen of te vangen voor melding bij Waarneming.nl.

“Het is dus zaak het hele jaar oplettend te blijven, ook zo laat in het seizoen. Kijk omhoog in bomen, maar zeker ook in struiken. Op internet is voldoende informatie te vinden over deze exoot, met duidelijke foto’s. Waarneming met foto graag blijven doen via Waarneming.nl”, besluit Lebbink.

