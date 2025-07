Aziatische hoornaar in De Kwakel

De Kwakel – Recentelijk zijn in De Kwakel voor het eerst Aziatische hoornaars aangetroffen. Deze hoornaar die afkomstig is van Oost-Azië vormt een bedreiging voor bijen, hommels en andere insecten. Elk jaar neemt het aantal nesten in Europa en dus ook in Nederland sterk toe.

In een schuurtje bij de kruising Hoofdweg/Vuurlijn trof de bewoner een opvallend mooi rond wespennestje aan. Imker Jan Westerhof uit Kudelstaart stelde vast dat het ging om de gevreesde Aziatische hoornaar betrof. Samen met de Aalsmeerse imker Jos Valentin heeft hij volgende avond het nest met alle Aziatische hoornaars verwijderd. De vondst is gemeld bij Waarnemingen.nl die de identiteit heeft bevestigd. In Nederland alleen al zijn dit jaar al 5.000 koninginnen van Aziatische hoornaars gevangen. Ook zijn meer dan 1.400 nesten verwijderd.

Op droge plekjes

Koninginnen van Aziatische hoornaars maken in het, voorjaar net als wespen en hommels, nestjes op droge plekjes zoals schuurtjes, nestkastjes en onder dakranden. In de vroege zomer verlaten ze die om een groot nest te bouwen, hoog in bomen. In het najaar worden hierin tot 150 jonge koninginnen geboren. Deze overwinteren op een droog plekje.

Het is heel belangrijk om de koninginnen te vangen. Deze eten veel insecten die volwassen overwinteren zoals hommelkoninginnen. De kleine nestjes kunnen gemakkelijk verwijderd worden. Door dit te doen wordt voorkomen dat ze een groot nest maken dat heel moeilijk is te verwijderen. En er wordt voorkomen dat grote aantallen Aziatische hoornaars worden geboren die veel insecten eten en de koninginnen opkweken. Deze Aziatische hoornaars kunnen gevaarlijk zijn. Ze verstoren ook honingbijen door voor de bijenkasten te gaan vliegen. De honingbijen komen dan niet meer uit de kast en lijden honger.

Primaire nestje

Het primaire nestje is met de koningin en alle werksters verwijderd en ingevroren. Twee dagen later is in het centrum van Kudelstaart een werkster van de Aziatische hoornaar aangetroffen. In Kudelstaart zit dus nog een tweede nest. Het is belangrijk dat deze wordt opgespoord voordat de hoornaars een groot nest hoog in een boom maken. Aziatische hoornaars zijn te herkennen aan hub zwarte borst en gele poten.

Als iemand een wespennestje weet, stuur dan een foto jan@westerhof.nl. Leden van imkervereniging NBV Amstelland identificeren de wespen en als het van een Aziatische hoornaar verwijderen ze het nest. Aziatische hoornaar nestelen niet in de grond. Meer informatie is te vinden op de website van NBV Amstelland nbvamstelland.nl onder Projecten.

Aziatische hoornaar aangetroffen in De Kwakel. Foto: aangleverd.