Antoine Hervé speelt Oscar Peterson

Uithoorn – De inmiddels ook in Uithoorn bekende Parijse jazzpianist Antoine Hervé laat in Atelier LEF, Meerlaan 1, zaterdag 4 om 20.00 uur en zondag 5 oktober om 11.00 uur kennismaken met de virtuoze muziek van de unieke pianist Oscar Peterson. Maar weinig pianisten kunnen zo’n performance geven als Antoine Hervé. Het concert wordt gevolgd door een informele borrel waar ook nog van de beeldende kunst kan worden genoten. Reserveer een plaatsje via event@pascalef.eu.
Op de foto: Antoine Hervé. Foto: archief.