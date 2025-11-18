Amnesty viert 50 jaar in Uithoorn met inspirerende avond

Uithoorn – Het Kerk-café in De Schutse bood onlangs een podium voor een bijzondere samenwerking: het vijftigjarig jubileum van Amnesty International Uithoorn.

Directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty Nederland schetste in haar inleiding hoe de organisatie in 1961 ontstond uit verontwaardiging over twee Portugese studenten die zonder reden gevangen zaten. Haar boodschap was helder: mensenrechten zijn geen vanzelfsprekendheid, en actie loont – of het nu gaat om brieven schrijven of demonstreren.

De zaal luisterde geboeid en stelde na de pauze kritische vragen, waarop Oudshoorn ruimhartig inging. Bert Schaap, coördinator van de lokale werkgroep, sloot af met een oproep: kom op 10 december naar de bibliotheek voor de jaarlijkse schrijfactie op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een avond die niet alleen terugblikte, maar vooral vooruitkeek: naar blijvende betrokkenheid bij mensenrechten.

Dagmar Oudshoorn van Amnesty Nederland. Foto: aangeleverd.