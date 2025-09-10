Alles valt op z’n plek in De Schutse

Uithoorn – ‘Alles op z’n plek’, zo heet het nieuwe cabaretprogramma van de gebroeders Speelman en Speelman waarmee zij zondag 21 september het nieuwe culturele seizoen openen. Sinds 1993 brengt SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) klassieke muziek en kleinkunst dichtbij door laagdrempelige, betaalbare evenementen en concerten te organiseren. ‘Alles op z’n plek’ begint om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open.

De broers Daan en Joost Speelman beginnen al jong met hun muzikale en creatieve activiteiten. Daan eerst vooral met zingen en Joost met piano spelen. Als ze hun ideeën samenvoegen, staan ze al snel op een podium met eigen liedjes en verhalen.

Hun eerste officiële theatervoorstelling was getiteld: ‘Niet over één spoor’. Met deze show behaalden zij in 2005 de finale van het Concours om de Wim Sonneveldprijs tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival. Tijdens de voorstelling mixten Daan en Joost verhalen, scènes en liedjes tot een geheel.

‘Alles op z’n plek’ vertelt de reis van twee jochies naar de volwassen muzikanten die ze nu – 25,5 jaar later – zijn. Het is een eerlijk, rauw verhaal van successen en tegenslagen, van overeenkomsten en verschillen tussen twee vervlochten broers met ieder een (eigen) droom. De voorstelling neemt het publiek mee op tour langs hun muzikale carrière, hun persoonlijke leven en biedt een intiem portret van hun kronkelende tocht naar wie ze zijn en zouden willen zijn. Ontmoet Speelman en Speelman in zowel hun glorie- als kwetsbare momenten, die allemaal nodig zijn geweest om ‘alles op z’n plek’ te zetten.

Losse kaarten à 18 euro zijn vanaf anderhalve week van tevoren te koop bij de Readshop in Winkelcentrum Zijdelwaard (naast de Jumbo); jongeren tot en met zestien jaar betalen slechts 11 euro. Abonnementen en losse kaarten zijn ook online te bestellen via www.scau.nl.

Op de foto: De broers Daan en Joost Speelman beginnen al jong met hun muzikale en creatieve activiteiten. Foto: aangeleverd.