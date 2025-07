‘Alles in Beweging’ draaiend eerbetoon aan Martin Plasmeijer

De Kwakel – Bij Bamboelabyrint Nirwana in De Kwakel werd zondag 20 juli het kunstwerk ‘Alles in Beweging’ feestelijk onthuld. Het draaiende object is een postuum geplaatst werk van de in 2019 overleden kunstenaar Martin Plasmeijer (14 november 1940 – 24 november 2019). Het vormt een speels, ontroerend en persoonlijk eerbetoon aan een man die zijn leven lang schoonheid zag in het alledaagse.

Verzamelaar

Martin was een verzamelaar in de breedste zin van het woord. Alles wat hij onderweg tegenkwam – fietswielen, keukenonderdelen, speelgoed, metaal – kon ooit van pas komen. Maar hij verzamelde ook verhalen, herinneringen en vormen. Zijn werk werd sterk geïnspireerd door de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely, bekend om zijn kinetische sculpturen vol beweging, absurditeit en expressie. Met de opgedane inspiratie begon hij in 2007 aan zijn levenswerk. Zijn machine was in 2010 gereed en exposeerde in dat jaar op het Polderfeest in De Kwakel.

In 2013 bezocht Martin samen met zijn oudste dochter Monique het Tinguely Museum in Basel; een ervaring die diepe indruk op hem maakte en zijn liefde voor draaiende, levende kunst verder aanwakkerde. ‘Alles in beweging’ is een rechtstreeks gevolg van die fascinatie: een draaiende collage van vondsten en verhalen. Het werk bevat persoonlijke elementen, zoals keukenvoorwerpen van zijn vrouw Wil en liefdevolle verwijzingen (eekhoorn) naar zijn overleden dochter Daniëlla.

“Martin bewaarde niet zomaar spullen”, spraken zijn dochters Cindy en Monique tijdens de onthulling. “Hij bewaarde het leven zelf, in details, materialen en herinneringen. Dit werk is onze vader ten voeten uit: bewegend, gelaagd, en vol verborgen betekenissen.”

Bijzondere plek

Met liefde en vastberadenheid zette Dirk Plasmeijer, de jongste broer van Martin, zich namens Stichting De Kwakel Toen & Nu in om een bijzondere plek te vinden voor het draaiende kunstwerk. In 2023, kort voor het overlijden van Daniëlla, deed Dirk een belofte aan Martins drie dochters: hij ging ervoor zorgen dat het kunstwerk van hun vader een blijvende plek zou krijgen in De Kwakel. Die belofte komt Dirk nu met trots na. Martin en Dirk stonden aan twee uiteinden van het grote gezin – de oudste en de jongste – maar met een bijzondere, onverbrekelijke band. Martin heeft Dirk ooit gevraagd om een bordje met een passende naam voor zijn creatie te maken. Inmiddels siert de naam Tinus Draait Door op het kunstwerk. Een liefdevolle verwijzing naar Martin, wiens bijnaam ‘Tinus’ was, en een knipoog naar zijn energieke, creatieve aard.

Levend eerbetoon

Met dit kunstwerk heeft Nirwana er niet alleen een echte blikvanger bij, maar ook een blijvende herinnering aan een bijzonder mens. Martin leeft voort in elk wieltje dat draait, elk voorwerp dat iets te zeggen heeft en elke glimlach die zijn werk oproept. Het heeft een fijne plek gekregen onder een Tiny house, dankzij de steun van de Kwakelse veiling, de Stichting De Kwakel Toen & Nu, vele sponsors, vele vrijwilligers en de liefdevolle hulp van Martins dierbaren. Bezoekers liepen verwonderd rond het draaiende kunstwerk en ontdekten steeds nieuwe details, ze glimlachten en stonden even stil. ‘Alles in Beweging’ is geen stilstaand monument, maar een levend eerbetoon aan een man die de wereld anders bekeek en ons uitnodigt om dat ook te doen. Het kunstwerk is elke dag te zien tijdens de openingstijden van Nirwana. Een druk op de knop en het kunstwerk komt tot leven.

Een blijvende herinnering aan een bijzonder mens. Foto: Ron Koppenol.