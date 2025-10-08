Uithoorn/De Kwakel – Het is alweer zes jaar geleden dat jazzkenner, programmamaker en presentator Rolf Polak bij Rick FM na duizend uitzendingen stopte met zijn aansprekende programma vol met moderne jazzmuziek. In dit twee uur durende programma ‘All That’s Jazz’ werden in het eerste uur via een speciaal door Rolf bedacht ‘Estafette Format’ nummers gedraaid met een tweetal sterk contrasterende versies en daarna opnieuw van een ander nummer; vandaar de intrigerende titel. In het tweede uur werd er een ‘JazzProfiel’ gepresenteerd van een musicus of groep, compleet met een daarbij passend carrièreverhaal. Tussen 2000 en 2019 werden de jazzluisteraars bij Rick FM op deze manier geïnformeerd over de muziekstijl en ook over de muzikale levensloop van vele beroemd geworden jazzmusici.

Podcasts

Rolf Polak gaat deze JazzProfielen aan Rick FM ter beschikking stellen in de vorm van podcasts, die via de website van Rick FM onbeperkt te beluisteren zullen worden; alleen de knop ‘Podcasts’ aan te klikken en daarna op ‘All That’ s Jazz’. Elke week komt er een nieuw JazzProfiel bij, dat via social media en de website https://www.rickfm.nl aangekondigd zal worden. Hierna worden alle profielen alfabetisch opgeslagen en kunnen door de vele jazzliefhebbers blijvend te beluisteren zijn.

Rick FM is lokaal te ontvangen in Uithoorn, De Kwakel en omgeving op 106.3 FM, via DAB+ op kanaal 5D, en via digitale tv-providers zoals Caiway (kanaal 867) en Delta (kanaal 800). Daarnaast is de radio ook landelijk te beluisteren via de livestream op de website van Rick FM en via de TuneIn-app.

Op de foto: ‘All That’s Jazz’ keert terug bij Rick FM. Foto: aangeleverd.