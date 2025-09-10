AKU atlete Nynke Veen Nederlands kampioen hordenlopen

Uithoorn – Tijdens de Nationale C-Spelen, de Nederlandse Kampioenschappen voor junioren U16 in Amsterdam, heeft AKU drie nationale medailles veroverd. Nynke Veen won goud op de 80 meter horden, Amara Blondeau en Emmanuella Amani wonnen brons op de onderdelen hinkstapspringen en hoogspringen. Nynke Veen stond als grote favoriet aan de start van de 80 meter horden. De AKU atlete voerde het hele seizoen de nationale ranglijst aan met haar tijd en liet tijdens de series gelijk zien. Na de laatste horde kon Nynke de race uitlopen en liep hiermee de snelste tijd van de series. In de halve finale was het doel om een nette en snelle race te lopen, waardoor ze een gunstige baan zou loten in de finale. In de halve finale kwalificeerde de Uithoornse zich als tijd snelste en kreeg hierdoor baan 6 in de finale. In de finale schoot Nynke uit haar startblok en lag na horde 5 voor op haar concurrente uit Eindhoven. Nynke bleef haar focus houden en gaf haar leidende positie niet meer uit handen. Een prachtige overwinning voor de AKU atlete die zich nu Nederlands Kampioen mag noemen.

Amara Blondeau zorgde voor een prachtige verrassing, door op het onderdeel hinkstapspringen een bronzen medaille te behalen. Amara stond vooraf aan het NK op de startlijst met een persoonlijk record van 9,51. In haar eerste poging sprong de AKU atlete meteen naar een geweldige verbetering van haar pr, 10,08 meter. Amara bleef in al haar sprongen heel constant springen en kwam in haar laatste poging zelfs nog dicht bij het zilver. Met een fantastische afstand van 10,23 meter, ontving Amara de bronzen medaille op het podium.

Emmanuella Amani kampt al twee seizoen met knieklachten, maar heeft nu een stijgende lijn in haar revalidatie. Tijdens het seizoen kon Emmanuella steeds vaker pijnvrij springen en trainen en dat resulteerde ook in goede resultaten tijdens de wedstrijden. Tijdens het NK in Amsterdam sprong de AKU atlete foutloos over de eerste drie hoogtes. Op de hoogte 1,60 had Emmanuella drie pogingen nodig, terwijl haar concurrentes minder foutpogingen nodig hadden. Drie atletes gingen met elkaar de strijd aan op een hoogte van 1,63 meter, maar geen van de atletes ging over de lat en werd er gekeken naar het aantal foutpogingen. Emmanuella eindigde hierdoor op een derde plaats, waar ze ontzettend trots op mag zijn gezien haar blessures. Een heel mooie bronzen medaille voor de AKU atlete.

Jay van Kempen, die dit seizoen als veel persoonlijke record heeft verbroken, kwam in actie op de twee horden onderdelen. Zaterdag liep Jay de 100 meter horden in een tijd van 16,14 seconden, helaas net iets boven zijn eigen pr. Op de 300 meter horden liep Jay erg sterk, maar kwam helaas niet iedere horde goed uit en moest hij de horde met zijn ‘andere’ been nemen. Hierdoor verloor Jay wat tijd bij de passages, maar kwam toch heel dicht in de buurt van zijn pr en finishte in een tijd van 45,62 seconden.

Tim Taanman stond in Amsterdam op drie onderdelen aan de start. Tim kwam in actie bij het hoogspringen, speerwerpen en liep de 150 meter. Tim liep op de 150 maar een mooi persoonlijk record op de 150 meter, 19,58 seconden. Bij het speerwerpen kwam Tim met een afstand van 32,29 dicht in de buurt van zijn pr.

Bregje Veerhuis startte op drie sprintenonderdelen, de 80, 150 en 300 meter. Zaterdag kwalificeerde Bregje zich voor de halve finale van de 80 meter. Helaas kon de AKU atlete zich met een tijd van 11,03 sec niet kwalificeren voor de sprint finale. Zondag begon Bregje de dag met de 300 meter en plaatste ze zich knap vanuit baan 8 voor de finale. In de finale van de 300 meter liep Bregje een sterke race en finishte als zevende van Nederland.

Middenlange afstand specialiste, Maud van Kessel ging van start op de 1500 meter. Maud ging karakteristiek hard van start en kon zich goed meten met haar concurrentes. In de laatste ronde moest Maud een gaatje laten vallen met de eerste drie atletes, maar knokte zich goed terug en finishte in haar race op een mooie vijfde plaats. Haar tijd lag maar een seconde boven naar persoonlijk record, waardoor Maud erg tevreden terug kan kijken op haar race.

