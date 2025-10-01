‘AI, wat nu?’ – Prikkelde ondernemers van theorie naar praktijk

Uithoorn – Het kantoor van MicaIT stond dinsdagavond 23 september in het teken van kunstmatige intelligentie. De Ondernemers-vereniging Uithoorn (OVU) organiseerde het evenement ‘AI, wat nu?’, waarin sprekers Dave en Floris de wereld van AI toegankelijk maakten voor lokale ondernemers.

Van theorie naar concrete toepassingen

De presentatie/workshop begon met een overzicht van de theorie: wat is AI precies, welke vormen bestaan er en hoe werkt de technologie onder de motorkap? Daarna verschoof de aandacht naar de praktijk. Aan de hand van talrijke voorbeelden lieten de sprekers zien hoe AI vandaag al bruikbaar is voor uiteenlopende ondernemers. Bijzonder was dat de presentatie werd afgestemd op vragen die vooraf waren ingestuurd door ondernemers uit Uithoorn en De Kwakel. Zo werd gedemonstreerd hoe AI een marktonderzoeksrapport kan opstellen voor Geostick, gebaseerd op openbare data en marktontwikkelingen; hoe AI een complete PowerPointpresentatie kan maken voor Actum Advies, met input rechtstreeks afkomstig van de website van het bedrijf; en zelfs hoe AI in staat is een volledige kantoorinventaris te bestellen via de site van Van Hilten, door wensen en specificaties automatisch te verwerken. De aanwezigen reageerden enthousiast. De kracht van de avond lag in het combineren van theorie en directe, toepasbare voorbeelden die laten zien dat AI niet alleen voor grote bedrijven is weggelegd.

Relevant voor ondernemers in de regio

Voor veel ondernemers leeft de vraag hoe AI concreet waarde kan toevoegen in hun eigen bedrijf. Deze avond maakte duidelijk dat de mogelijkheden breed toepasbaar zijn, van marketing en communicatie tot operationele processen en inkoop. Het evenement liet zien dat zelfs kleine en middelgrote bedrijven nu al stappen kunnen zetten met AI. Met dit evenement heeft de OVU laten zien dat kunstmatige intelligentie niet alleen een trendwoord is, maar ook een praktisch hulpmiddel is voor ondernemers in de regio.

De Ondernemersvereniging Uithoorn nodigt ondernemers uit Uithoorn en De Kwakel van harte uit om ook bij toekomstige bijeenkomsten aanwezig te zijn. Meer informatie en aanmelden kan via evenement@ovu.biz. De eerstvolgende evenementen zijn 13 november: familiebedrijven in de schijnwerpers. Hierin staat centraal wat er allemaal komt kijken bij ondernemen met familieleden: opvolging regelen, zakelijk en privé gescheiden houden en omgaan met meningsverschillen die soms zelfs bij het kerstdiner op tafel komen. 11 december: ontbijt bij Jason Asian Food. Een informeel moment om te netwerken en inspiratie op te doen.

Op de foto: Het kantoor van MicaIT stond dinsdagavond 23 september in het teken van kunstmatige intelligentie. Foto: aangeleverd.